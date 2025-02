Fast eineinhalb Jahre Leidenszeit liegen hinter Louis Kreußel. Dass der Mittelfeldspieler nun auf das Fußballfeld zurückkehrt, ist eine tolle Botschaft. Dass der 21-jährige Mittelfeldspieler dies allerdings nicht für seinen selbst ernannten Herzensverein vom SV Elektrokeramik Veilsdorf, sondern eine Liga höher – beim ewigen Kontrahenten aus der Kreisstadt – macht, überraschte dann doch viele. Der Fakt, dass Kreußel so lange ohne Pflichtspiel war, spielte dabei dem FSV 06 Eintracht Hildburghausen in die Karten. Denn die Mannschaft um Trainer Dirk Forkel musste für den jungen Mittelfeldkicker keine Ablöse in den Weihbachgrund überweisen. Im Interview spricht Louis über seine Rückkehr auf den Platz, seine Entscheidung zum Wechsel und seine Ziele mit der Eintracht.