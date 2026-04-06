Für eine erfolgreiche und perfekte Eiersuche braucht man in erster Linie das passende Gelände – und natürlich auch motivierte Eiersucher. Beides suchte man bei Eintracht Hildburghausen zu Ostern 2026 vergebens. Die versteckten bunten Eier wurden alle nicht gefunden. Dagegen legte Gospenroda den Gastgebern ein goldenes Ei ins Tornetz. Und mit dem Siegtor nahm Gospenroda alle drei Punkte mit auf die österliche Heimfahrt.