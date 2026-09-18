Eigentlich war für Julius Geyling am vergangenen Wochenende alles ganz normal. Auswärtsspiel, Torwart, weißes Trikot – so war es zumindest geplant. Doch beim Aufwärmen beim Mosbacher SV 1911 wurde schnell klar: Ganz so einfach würde es nicht werden. Hildburghausen war davon ausgegangen, dass die Gastgeber in Rot antreten würden. Also hatte Geyling sein weißes Torwarttrikot eingepackt. Dumm nur: Mosbach lief ebenfalls in Weiß auf.