Aufsteiger FC Blau-Weiß Schalkau nutzte den Heimvorteil im Spiel der Kreisoberliga Südthüringen gegen den Hainaer SV zu einem 1:0-Erfolg. Mit jetzt 29 Punkten dürfte der Klassenerhalt nun unter Dach und Fach sein. Der einzige Treffer von Jannik Träger fiel erst in der Schlussphase. Es war eine Willensleistung des Angreifers, als er sich durchtankte und mit seinem linken Fuß das Leder fulminant in die Maschen wuchtete. Dabei hätte der Sturmführer der Schalkauer das Spielende fast nicht mehr auf dem Platz erlebt. Denn er musste kurz vor dem Seitenwechsel und dann auch Mitte der zweiten Halbzeit behandelt werden ...