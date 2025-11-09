In Abwesenheit von Cheftrainer Maik Lipsius, der arbeitsbedingt auf einer Messe in Bremen weilte, aber über Handy bestens informiert war, feierte der Erlauer SV Grün-Weiß einen verdienten 2:0-Heimsieg gegen den Staffelmitfavoriten FSV Wacker 03 Gotha. Mit einer kompakten Defensive, gefährlichen Umschaltmomenten und Treffern zum richtigen Zeitpunkt verschafften sich die Grün-Weißen etwas Luft auf die Abstiegszone und sicherten den vierten Saisonsieg. Besonders bemerkenswert: Es war das erste Ligaspiel der Saison, in dem Erlau ohne Gegentor blieb. Zuvor gelang dies nur einmal in der laufenden Spielzeit – im Landespokal in Kerspleben.