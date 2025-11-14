Fast genau zehn Jahre ist es her, dass sich der 1. FC Sonneberg 2004 und der FC Schweina-Gumpelstadt letztmals in einem Pflichtspiel gegenüberstanden. Im April 2015 gewann Schweina damals auf heimischem Platz mit 2:1. Patrick Schellenberg erzielte den entscheidenden Treffer nach Sonneberger Führung. Beim Hinspiel in Sonneberg (September 2014) siegte Schweina mit 3:0 und Schellenberg traf gar doppelt. Nun kommt es endlich wieder zum Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine, die in den vergangenen Jahren zwar stets auf Landesebene aktiv waren, sich aber aufgrund unterschiedlicher Spielklassen verpassten.