Der eingeschlagene Weg wird konsequent fortgesetzt: Statt auf große Namen setzt der 1. FC Sonneberg 2004 auch im Transfersommer vor der Saison 2026/27 bewusst auf junge, entwicklungsfähige Spieler aus der Region. Fünf der insgesamt sechs Neuzugänge sind zwischen 17 und 22 Jahre alt und wollen sich nun auf Landesklasse-Niveau beweisen. Ergänzt wird das Quintett von einem erfahrenen Akteur, der innerhalb der Sonneberger Stadtgrenzen den Verein wechselt.