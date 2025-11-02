Beide Mannschaften gingen personaltechnisch vor diesem Match wirklich auf dem Zahnfleisch. Bei den Gastgebern fehlten neben den Langzeitverletzten gleich vier Akteure (Pröschold, Leis, Wittmann und Scheidemann) wegen einer Spielsperre. Auf der Ersatzbank saßen nur Torwart Stoychev und Kevin Thau. Dieser wurde bereits nach zwei Minuten wegen seines Einsatzes am Sonntag mit Heubisch eingewechselt. Damit war das Wechselfenster schon rum. Denn René Heubach und Trainer Roberto Benn waren wirklich nur für den äußersten Notfall geplant.