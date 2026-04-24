Im Fußball entscheiden am Ende immer Punkte, Tabellenplätze und Tore. Beim 1. FC Sonneberg 2004 zeigt sich aktuell aber auch, wie schnell eine gute Saison ins Stottern gerät: viele Ausfälle, ein kleiner Kader und Spiele, in denen der Rhythmus aus der Hinrunde nur selten wiederzufinden ist. Auch individuell gibt es dabei ein ungewohntes Bild: Louis Göhring, sonst als zuverlässiger Torjäger bekannt, blieb in den letzten Wochen erstmals länger ohne eigenen Treffer. Trotzdem gehört er mit 19 Saisontoren weiterhin zu den erfolgreichsten Offensivspielern der Staffel 3. Wir haben mit dem 28-jährigen Sonneberger Flügelflitzer über die aktuelle Lage, über Form, Kaderprobleme und die anstehende Aufgabe gegen den Tabellenzweiten VfL Meiningen 04 gesprochen. Und am Ende auch über ein Thema, das im Umfeld immer wieder mitschwingt: die Rivalität mit einem Verein, der zuletzt in der Tabelle vorbeiziehen konnte.