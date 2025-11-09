Christian Hatzky ist ein Mann klarer Worte. Nach dem vermeidbaren, aber auch nicht unverdienten 1:2 gegen den 1. FC Sonneberg 2004 redete er die Situationslage nicht schön. „Bis zum Winter sind wir erst mal ein Abstiegskandidat“, sagt der Coach des Fußball-Landesklässlers Siebleben. Elf Punkte nach elf Spielen sind das falsche Eigenverständnis der Randgothaer, die einer guten eine umso schlechtere zweite Halbzeit folgen ließen.