Christian Hatzky ist ein Mann klarer Worte. Nach dem vermeidbaren, aber auch nicht unverdienten 1:2 gegen den 1. FC Sonneberg 2004 redete er die Situationslage nicht schön. „Bis zum Winter sind wir erst mal ein Abstiegskandidat“, sagt der Coach des Fußball-Landesklässlers Siebleben. Elf Punkte nach elf Spielen sind das falsche Eigenverständnis der Randgothaer, die einer guten eine umso schlechtere zweite Halbzeit folgen ließen.
Fußball beim 1. FC Sonneberg Dank Göhrings Geniestreich
Redaktion 09.11.2025 - 14:19 Uhr