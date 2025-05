Ein später Treffer in jeder Halbzeit bescherten den Sonnebergern am Ende einen 2:0-Heimsieg gegen den Aufsteiger von Westring Gotha. Damit ist der Klassenerhalt mit jetzt 38 Punkten in trockenen Tüchern. Dies war dann auch schon das Positive an diesem Tag aus Gastgebersicht. Denn vor den Toren gab es jeweils bei den Platzhirschen viel Leerlauf und zahlreiche Fehlabspiele. Ja, es war schon haarsträubend, wie viele Anspiele am Samstag einfach nicht beim eigenen Mann ankamen.