Vor dem Rückrundenauftakt bei Hannover 96 II am 17. Januar (19.00 Uhr/MagentaSport) testet Aue an diesem Freitag noch einmal gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau (16.00 Uhr), der ebenso wie die beiden deutschen Clubs aktuell sein Wintertrainingslager an der türkischen Rivera bezogen hat.