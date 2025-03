Enttäuscht verließen fast alle der 100 Zuschauer den Lauschaer Tierberg. Wieder hatte es eine Pleite gehagelt – die vierte in Folge. Und daran war man ganz alleine Schuld. Wusste doch die Schützlinge von SG-Trainer Daniel Meyer, dass die Heimspielsiege immens wichtig für den Klassenerhalt sind. Das sind praktisch Endspiele. Das sah auch SG-Vorstand Jens Leutbecher so: „Es ist für uns heute auf Grund der Tabellensituation wichtig, ein Erfolgserlebnis zu feiern. In Walldorf haben wir 0:6 verloren; das muss heute anders werden. Wir müssen mit einem anderen Gesicht auftreten und uns endlich mal für unsere Arbeit belohnen.“ Zusätzlich motivierten ihn noch die Aussichten von Walldorfs Trainer Steven Abe vor der Begegnung: „Diese Woche sieht es ganz schlecht für uns aus. Wir müssen heute sieben Stammspieler ersetzen und haben aus unserer zweiten Mannschaft das Team aufgefüllt. Wir haben trotzdem eine gute Mannschaft, um hier bestehen zu können.“ Nicht so gut für die Gäste: Schon nach elf Minuten musste der 45-jährige Forch ausgewechselt werden; für ihn kam Hippe.