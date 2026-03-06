In der Kreisoberliga steht am Wochenende der erste Spieltag im Kalenderjahr 2026 und der insgesamt 16. Spieltag in der höchsten Kreisspielklasse des Kreisfußballausschuss (KFA) Südthüringen auf dem Spielplan. Darum haben wir beim Trainer des Tabellenführers, Daniel Meyer von der Sportgemeinschaft Lauscha/Neuhaus, nachgehakt – hinsichtlich Saisonvorbereitung, Formkurve und Aufstieg in die Landesklasse ...