Das war wohl wieder ein gebrauchter Tag für die Schützlinge von SG-Trainer Daniel Meyer. Dabei hatten sie sich doch einiges für das Spiel gegen die SPVgg Siebleben vorgenommen, um den Platz im Mittelfeld der Tabelle zu festigen. Das ging gehörig – wie sich zeigte gegen eine Spitzenmannschaft – daneben. Nun also muss die SG den Blick in der Tabelle nach unten richten. Dabei lud das Wetter auf dem Lauschaer Tierberg wahrlich nicht zum Fußballspielen ein. Dauerregen und ein kalter Wind machten es den Aktiven und auch den 100 Zuschauern mehr als schwer.