Die Sportgemeinschaft Lauscha/Neuhaus hat zum zweiten Mal in dieser Saison Heimvorteil. Der Aufsteiger erwartet zu Hause auf dem Sportplatz am Bahnweg in Neuhaus den FC Steinbach-Hallenberg. An den ersten Heimauftritt hat die Sportgemeinschaft sehr gute Erinnerungen. Denn hier wurde im Kreisderby der 1. FC Sonneberg mit einer Niederlage auf die Heimreise geschickt. Und Steinbach-Hallenberg hat das bisher einzige Auswärtsspiel in Bad Salzungen mit 1:3 verloren. Gelingt vor den eigenen Fans die nächste Überraschung? Wir fragten beim spielenden Co-Trainer der SG, bei Maximilian Töpfer nach.