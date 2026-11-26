Wirtz bescheiden: War nicht unser beste Spiel diese Saison

Wirtz selbst berichtete nach Abpfiff recht nüchtern über seinen Abend. "Das Wichtigste ist, dass wir die drei Punkte haben. Ich würde nicht sagen, dass es unser bestes Spiel war diese Saison. Viele Dinge haben wir nicht gut gemacht. Aber abgesehen davon haben wir auch guten Fußball gespielt", meinte der Mittelfeldakteur. Die Höhe des Ergebnisses spiegele nicht wider, wie das Spiel abgelaufen sei. Über sein Tor sagte Wirtz: "Erneut ein Pass von Rio (Ngumoha), und dann dachte ich "Probier es doch einfach mal". Ich habe nicht einmal geschaut, wo der Torwart steht. Aber ja, es war ein schönes Tor."