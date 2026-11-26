Liverpool - Die Formkurve von Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz zeigt weiter nach oben. Mit einem erneut starken Auftritt half der 23-Jährige dem FC Liverpool entscheidend zum 3:0 (1:0)-Erfolg in der Champions League beim belgischen Club Brügge. Das 2:0 erzielte Wirtz in der 79. Spielminute mit einem sehenswerten Weitschuss selbst. "Alles an seinem Tor heute Abend war beeindruckend", schrieb "The Athletic" über den Treffer des jungen Deutschen. "Es war genau die Art von Tor, die Liverpool in der vergangenen Saison, als Wirtz von Bayer Leverkusen kam, öfter erwartet hatte."