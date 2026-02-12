Das Denken in kleinsten Triple-Schritten zeichnet wiederum Kompany aus. Der Belgier legt das Hauptaugenmerk immer auf das nächste Spiel. Und darauf, den komplett gesunden Kader frisch zu halten und in Topform zu bringen für die entscheidende Saisonphase. "Wir brauchen den gesamten Kader, um jede Trophäe gewinnen zu können", äußerte Kane in bester Kompany-Manier.

Werners Zorn auf das Schiedsrichter-Team

Am Mittwoch war es kein Glamour-Abend, sondern eher ein Sieg von der Stange. "Unser Auftritt war wirklich professionell", urteilte Kane. "Zweite Halbzeit, ein K.o.-Spiel, wie du es spielen musst. Elfmeter bekommen, 1:0, 2:0, gut zu Ende gespielt", kommentierte Eberl im Telegrammspiel.

Nationalspieler Jonathan Tah strahlte an seinem 30. Geburtstag und erklärte das Geheimnis hinter den drei Saisonsiegen gegen Leipzig. "Wir merken es immer wieder: Es gibt einen Zeitpunkt im Spiel, da schaffen wir es, sie zu brechen."

6:0, 5:1, 2:0 - "zu den Bayern fehlt uns was", sagte RB-Coach Ole Werner. Sein Zorn entlud sich vor allem an einer Szene in der 27. Minute, als ein Foul von Bayerns Josip Stanisic an RB-Angreifer Antonio Nusa kurz vor oder auf der Strafraumlinie von Schiedsrichter Daniel Siebert nicht geahndet wurde. Von einem "absoluten Wahnsinn" sprach Werner erbost: "Für mich braucht man dafür keinen VAR (Videoschiedsrichter). Jeder im Stadion hat das Foul gesehen, außer vier Leute. Wenn ich das nicht als Foul sehe, ist das einfach schlecht."