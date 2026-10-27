München (dpa/lby) - Um den 1. FC Magdeburg ging es höchstens am Rande, auch wenn die Pflichtaufgabe des FC Bayern im DFB-Pokal die Gedanken im Kopf von Interimschef Aaron Danks bestimmt. Doch der Engländer musste vor dem Zweitrundenspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) in der Allianz Arena gegen den Fußball-Zweitligisten hauptsächlich Fragen zu seinem Landsmann und glücklichen Ballon d'or-Gewinner Harry Kane sowie anderen Münchner Protagonisten wie Joshua Kimmich oder Manuel Neuer beantworten.