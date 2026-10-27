Und natürlich zum erkrankten Chefcoach Kompany. "Ich habe Vincent gestern kurz besucht. Er ist in guter Stimmung. Es sieht so aus, dass es jeden Tag besser wird", berichtete Danks. Wann Kompany die Klinik verlassen kann, blieb offen. Sportvorstand Max Eberl hatte aber schon am Tag nach dem Zusammenbruch des 40 Jahre alten Belgiers gesagt, dass die Genesung des Cheftrainers keine Frage "von Tagen", sondern "eher Wochen" sein werde.