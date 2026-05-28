Fußball: Bayern-Star Gwinn an Schulter operiert

München (dpa/lby) - Nationalmannschaftskapitänin Giulia Gwinn vom FC Bayern München ist an ihrer verletzten linken Schulter operiert worden. Dies teilte der deutsche Fußball-Meister mit. Wie schon zuvor bekannt war, fällt die 26 Jahre alte Rechtsverteidigerin für die letzten beiden Partien in der WM-Qualifikation aus. Deutschland spielt am 5. Juni (20.35 Uhr/ARD) in Köln gegen Norwegen und am 9. Juni in Ljubljana (18.00 Uhr/ZDF) gegen Slowenien.