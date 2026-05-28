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Fußball Bayern-Star Gwinn an Schulter operiert

Mitte April kugelt sich Giulia Gwinn im Länderspiel gegen Österreich die Schulter aus. Seitdem spielt sie mit einer Bandage. Nun erfolgt der Eingriff.

Fußball: Bayern-Star Gwinn an Schulter operiert
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Giulia Gwinn hat zuletzt mit einer Bandage gespielt. (Archivbild) Foto: Fabian Strauch/dpa

München (dpa/lby) - Nationalmannschaftskapitänin Giulia Gwinn vom FC Bayern München ist an ihrer verletzten linken Schulter operiert worden. Dies teilte der deutsche Fußball-Meister mit. Wie schon zuvor bekannt war, fällt die 26 Jahre alte Rechtsverteidigerin für die letzten beiden Partien in der WM-Qualifikation aus. Deutschland spielt am 5. Juni (20.35 Uhr/ARD) in Köln gegen Norwegen und am 9. Juni in Ljubljana (18.00 Uhr/ZDF) gegen Slowenien.

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Gwinn ist ab sofort in der Reha. Sie hatte sich Mitte April im Länderspiel gegen Österreich die Schulter ausgekugelt und im Saisonendspurt mit einer Bandage gespielt.