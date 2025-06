Neben Olise, der in der 84. Minute mit einem präzisen Schuss ins lange Eck schon sein drittes WM-Tor erzielte, traf Torjäger Harry Kane vor 63.587 Zuschauern in der 18. Minute. Stürmer Miguel Marentiel konnte für Boca nach einem Konter und einem Stellungsfehler von Bayern-Verteidiger Jonathan Tah überraschend zum 1:1 ausgleichen (66.). Es war die erste Niederlage für die bislang so starken Teams aus Südamerika bei dem Turnier in den USA.