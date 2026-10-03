Fußball: Bayern-Frauen lassen sich von der Eintracht nicht ärgern

Frankfurt - Die Fußballerinnen von Bayern München haben die Tabellenführung in der Bundesliga verteidigt. Das Topspiel beim Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt gewannen die deutschen Meisterinnen mit 1:0 (1:0). Klara Bühl sorgte in der 18. Minute für den entscheidenden Treffer. Die Bayern sind damit saisonübergreifend seit 48 Ligaspielen ungeschlagen. Die Eintracht kassierte ihre erste Niederlage in dieser Saison. Eine Schrecksekunde gab es für die Siegerinnen, als Nationalspielerin Giulia Gwinn in der 83. Minute umknickte und vom Feld humpelte.