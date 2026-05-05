Neue Dimension beim globalen Interesse am FC Bayern

"Durch die Spiele gegen Real und Paris haben wir über fünf Millionen neue Follower auf Social Media gewonnen. Wenn dann sogar auch in den USA und in großen internationalen Medien so intensiv über den FC Bayern gesprochen wird, zeigt das: Das globale Interesse am FC Bayern hat eine neue Dimension erreicht", erklärte Dreesen: "Das ist wichtig für unsere Fans, aber natürlich auch für unsere Partner und Sponsoren."