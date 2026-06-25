Fußball: Bayer-Stürmer Schick beendet Nationalmannschafts-Karriere

Prag - Bayer Leverkusens Stürmer Patrik Schick beendet nach dem WM-Aus Tschechiens seine Karriere in der Nationalmannschaft. Das gab der 30-Jährige bei Instagram bekannt. "Heute findet mein Kapitel bei der Nationalmannschaft sein Ende", schrieb der Bundesliga-Profi bei Instagram. Das tschechische Team fand bei der WM nicht zu seiner Form. Bei der ersten WM-Teilnahme seit 20 Jahren reichte es nach einem 1:2 gegen Südkorea nur zu einem 1:1 gegen Südafrika. Gegen Co-Gastgeber Mexiko verloren die Tschechen 0:3 in Mexiko-Stadt und schieden damit aus.