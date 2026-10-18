Betretene Mienen auf der einen, Jubel auf der anderen Seite. Während sich der FC 02 Barchfeld im Heimspiel gegen den 1. FC Sonneberg 04 mehr erhofft hatte, feierten die Gäste ihren 4:2-Erfolg in der Staffel 3 der Fußball-Landesklasse am Samstag ausgelassen. „Uwe auf den Zaun, Uwe auf den Zaun, Uwe, Uwe, Uwe auf den Zaun“, sangen sie für Uwe Heinz, ihren etatmäßigen Co-Trainer, der diesmal Roberto Benn auf dem Chefposten vertrat und zufrieden die Heimreise antreten konnte. Allerdings fuhr er nicht mit dem Reisebus mit Mannschaft und Fans, in dem die eine oder andere Flasche Bier geleert wurde – wie bereits unmittelbar nach dem Spiel als rasche Belohnung. „Die Jungs haben es sich verdient“, sagte Heinz, der nach dem Abpfiff in der neunten Minute der Nachspielzeit die Arme nach oben gereckt und seine beiden Zeigefinger zum Zeichen des Sieges ausgestreckt hatte.