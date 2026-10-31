Fußball Ballack stellt sich hinter Karl und kritisiert Bayern-Bosse

München - Der ehemalige Nationalmannschafts-Kapitän Michael Ballack hält als Berater von Lennart Karl die Kritik der Bayern-Bosse an seinem Schützling für völlig überzogen. "Jeder darf sich darstellen, wie er möchte. Dass man dabei nicht alles richtig macht, ist auch klar", sagte Ballack vor dem Spitzenspiel der Münchner gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr/Sky) bei DAZN. "Aber man darf seine sportliche Entwicklung nicht damit vermischen. Und genau das macht der FC Bayern. Dass Uli Hoeneß diese Außendarstellung kritisiert, ist legitim. Aber dass er Lennart damit öffentlich zur Zielscheibe erklärt, ist auch klar."