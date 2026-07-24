Unter den vier Thüringern, die in diesem Jahr in den DFB-Club der 100 aufgenommen wurden – Klaus Huscher (noch 76 Jahre), Dieter Legler (70) und Peter Zoldhahn (66) – ist Mario Heymann der jüngste Funktionär. Er ist 55 Jahre alt. Doch das hat eigentlich keine Aussagekraft und ändert an der langen Funktionärslaufbahn des Mannes vom SC 06 Oberlind nichts. Denn der gebürtige Oberlinder, der bei Kaeser Coburg seit einem Vierteljahrhundert als Monteur für Spezialanlagen sein Geld verdient, ist dem Ehrenamt seit 1990 „verfallen“.