Dass Mario Heymann vom SC 06 Oberlind ein Macher ist, ist bekannt. Bereits im Juli berichtete Freies Wort über seine Aufnahme in den exklusiven „Club 100 des DFB“ – als jüngster Funktionär unter den vier Thüringer Vereinshelden, deren Engagement heuer besonders gewürdigt worden ist. Am vergangenen Sonntag folgte nun der offizielle Teil auf lokaler Ebene: Der Thüringer Fußball-Verband (TFV) nutzte die Sponsoren-Dankeschön-Veranstaltung des SC 06 im Vereinshaus, um Heymanns Einsatz nochmals im heimischen Kreis zu würdigen. Dazu reisten die beiden TFV-Vizepräsidenten Mike Noack (Metzels) und Ulrich Hofmann (Römhild) persönlich an, um zu gratulieren – und hatten noch eine zweites Geschenk für den gesamten Verein dabei.