Düsseldorf - Auswärtsspiele bleiben die Domäne des 1. FC Magdeburg: In Düsseldorf holen die Elbestädter den siebten Auswärtserfolg der Saison, siegt bei der Fortuna mit 5:2 (1:2). Martijn Kaars (11./70.), Baris Atik (67.), Mohammed El Hankouri (87.) und Philipp Hercher (90.+4) trafen für Magdeburg, Isak Johannesson (15.) und Tim Rossmann (42.) für die Fortuna. Überschattet wurde die Partie von der Nachricht, dass in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt ein Auto in eine Menschenmenge gefahren war.