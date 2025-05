Sie hat viel erlebt, die Manfred-von-Brauchitsch-Kampfbahn im Arnstädter Ortsteil Rudisleben. Am 26. Juni 1964 beispielsweise sahen 7000 Zuschauer ein Aufstiegsspiel zwischen Motor Rudisleben und Empor Ilmenau. Die meisten Besucher gab es am 4. Oktober 1964 beim Spiel gegen den SC Turbine Erfurt, als 9000 gezählt wurden. Einst spielte die Heimmannschaft dort in der zweithöchsten DDR-Spielklasse. Sieben Jahre lang. Große Mannschaften wie Zwickau, Karl-Marx-Stadt und Halle waren zu Gast, die Derbys gegen die Lokalrivalen aus dem damaligen Bezirk Erfurt oder dem benachbarten Bezirk Suhl legendär.