Die Londoner um Trainer Oliver Glasner, der zuvor den VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt trainierte, wurden im ersten Spiel ihrer Favoritenrolle gerecht. Der englische Pokalsieger trat fast in Bestbesetzung an und ließ Augsburg nur selten zum Zug kommen. Für Crystal Palace traf der ehemalige Mainz-05-Stürmer Jean-Philippe Mateta doppelt (40., 51.), der englische Nationalspieler Eberechi Eze stellte auf 3:0 (68.). Phillip Tietz sorgte per Elfmeter für den Augsburger Ehrentreffer (90.+2).