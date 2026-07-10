Fußball: Augsburg holt Allrounder Suso von Fortuna Düsseldorf

Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg hat Nachwuchstalent Sima Suso verpflichtet. Der 21-Jährige kommt von Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2031, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Suso ist sehr vielseitig einsetzbar. Er kann im defensiven Mittelfeld, auf der Acht, als linker Innenverteidiger sowie auf der linken Seite sowohl in der Defensive als auch in der Offensive eingesetzt werden.