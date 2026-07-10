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Fußball Augsburg holt Allrounder Suso von Fortuna Düsseldorf

Vielseitig, jung und mit Bundesliga-Ambitionen: Warum Augsburg in Sima Suso mehr als nur ein Talent für die linke Seite sieht.

Fußball: Augsburg holt Allrounder Suso von Fortuna Düsseldorf
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Sima Suso (M) spielt künftig für Augsburg. (Archivbild) Foto: Marius Becker/dpa

Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg hat Nachwuchstalent Sima Suso verpflichtet. Der 21-Jährige kommt von Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2031, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Suso ist sehr vielseitig einsetzbar. Er kann im defensiven Mittelfeld, auf der Acht, als linker Innenverteidiger sowie auf der linken Seite sowohl in der Defensive als auch in der Offensive eingesetzt werden.

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In der vergangenen Saison kam Suso in 24 Partien der 2. Bundesliga zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor. Zudem absolvierte er bislang vier Länderspiele für die deutsche U20-Nationalmannschaft. Der Linksfuß wurde unter anderem im Nachwuchs von Bayer 04 Leverkusen ausgebildet.

"Sima bringt ein äußerst spannendes Spielerprofil mit. Er ist vielseitig einsetzbar und verfügt trotz seines jungen Alters bereits über viel Wettkampferfahrung", sagte FCA-Sportdirektor Benni Weber.