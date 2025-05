Paderborn - Der 1. FC Magdeburg verpasst die Relegation zum Aufstieg in die Bundesliga. In Paderborn unterlagen die Elbestädter trotz Führung vor 15.000 Zuschauern mit 1:2 (1:1). Martijn Kaars (15., Handelfmeter) brachte Magdeburg in Front, Calvin Brackelmann (41.) und Felix Götze (61.) drehten die Partie. Magdeburg liegt mit 50 Punkten nun auf Rang sechs.