Aue - Jörg Püschmann, Vorstandsmitglied von Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue, will eine Differenzierung bei der Bestrafung beim Einsatz von Pyrotechnik. "Der aktuelle Strafenkatalog ist nun mehrere Jahre in Kraft und sollte eine abschreckende Wirkung haben. Der Fußball in Deutschland muss konstatieren: Es hat nicht funktioniert, die erhoffte Wirkung blieb aus", sagte der Unternehmer der "Freien Presse".