In einem Video-Auszug, der auf dem Social-Media-Kanal des US-Teams zu sehen war, sagte er an Pochettino gerichtet: "Ich muss einfach sagen, Sie sind ein fantastischer Typ, ein fantastischer Trainer. Ihre Bilanz und Ihre Erfolge sprechen für sich, und ich weiß, wie großartig die Spieler sind." Dann sprach er zur Mannschaft: "Ich denke, ihr habt eine wirklich gute Chance, bis ganz nach vorn zu kommen. Ich möchte euch einfach viel Glück wünschen."