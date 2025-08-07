Die Spiele in den Verbandsligen der A- bis D-Junioren werden am Wochenende vom 15. bis 17. August gestartet. Die SG Ulstertal, die in diesem Bereich bis zur C-Jugend wiederum eine SG mit der SG Lohberg bildet, ist dabei am häufigsten vertreten. Weil im Landesspielbetrieb aus spielrechtlichen Gründen keine SG-Vertretungen starten dürfen, gehen die Mannschaften der SG Ulstertal und der SG Lohberg für einen Verein aus dieser SG an den Start.