Fußball-Altherren: Super Damaske: Neun Spiele – 18 Tore!

Dermbach überwintert auf Rang zwei

Der TSV Blau-Weiß Helmershausen führt die Tabelle in der Staffel 4, in der nur acht Mannschaften spielen, nach sieben Spieltagen mit 19 Punkten und dem Torverhältnis von 26:11 an. Auf Platz geht die SG SV Blau-Weiß Dermbach in die Winterpause. Die Blau-Weißen erreichten 16 Zähler und 30:16 Tore. Der SV Kaltenborn überwintert auf Rang drei (15/35:14). Der TSV Helmershausen stellt mit Philipp Hildebrand (10) auch den erfolgreichsten Torschützen in der Staffel, gefolgt von Florian Thümer, der neunmal traf und für den SV Kaltenborn spielt. Die Kaltenborner sicherten sich mit ihrem 11:2 gegen die SpG Glücksbrunn Schweina auch den höchsten Punktspielsieg in der diesjährigen Hinrunde.