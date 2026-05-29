Anlässlich des Hochzeitsmarktes in Kaltennordheim wurden beide Endspiele der Pokalwettbewerbe der Alten Herren in Kaltennordheim ausgetragen. Der Großfeld-Pokal ist noch eine kleine Reminiszenz an die alten Zeiten, als im Altkreis Meiningen bei den Oldies noch auf Großfeld gespielt wurde. Nach der Umstrukturierung, mit der Punktspielserie auf Kleinfeld, wurde der Pokalwettbewerb beibehalten und bietet so die Chance, sich auf Großfeld mit den Gegnern zu messen. Der Sieger 2026 heißt SV Walldorf. Die Werrataler setzten sich 1:0 gegen die SG Kühndorf durch. Der Kleinfeld-Ligapokal bleibt dagegen in Kaltennordheim, weil die Rhöner das Finale deutlich 5:0 gegen den FC Zella-Mehlis gewannen.