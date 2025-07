"Es ist eine schmerzhafte Niederlage", gestand Alonso gezeichnet von der Hitze im MetLife Stadium in East Rutherford unweit von New York. Aber nach dem desolaten Auftritt mit zwei selbst verschuldeten Gegentoren in den ersten neun Minuten, wollte der letztjährige Meistercoach von Bayer Leverkusen unbedingt die Deutungshoheit über das bittere Turnier-Aus behalten.