Das Verbot nur für Fußballfans sei diskriminierend und unfair, sagte Burnham der Nachrichtenagentur PA zufolge. "Ich finde es nicht fair, Fußballfans auf diese Weise herauszugreifen." Seit 1985 ist das Trinken in Sichtweite des Spielfelds in den höchsten fünf Ligen des englischen Männerfußballs gesetzlich verboten. Umgesetzt wurde das Verbot, als die Sorge vor Eskalationen durch gewalttätige Hooligans zu dieser Zeit ihren Höhepunkt erreichte.