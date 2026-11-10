Fußball Absteiger Haaland? Warum die Nations League so spannend wird

Die Chance auf das Erreichen des Viertelfinals ist nach wie vor groß, die Wahrscheinlichkeit des direkten Abstiegs sehr gering. Bleiben die Deutschen Dritter, würden sie im Anschluss entweder direkt in die EM-Qualifikation starten oder müssten in der Relegation gegen ein Team aus der B-Liga nachsitzen - und könnten über diesen Weg tatsächlich absteigen.

Wie ist die Form der EM-Gastgeber?

Rund zwei Jahre vor dem Heim-Turnier ist die Form einiger Gastgeber durchwachsen. Wales droht in der Gruppe A4 der letzte Platz und somit der Abstieg. Das Spiel am Samstag in Norwegen ist wegweisend. Schottland ist in der Gruppe B1 nur Dritter und kann maximal als Zweiter noch in die Playoffs kommen. Für Irland ist bei einem Sieg am Samstag in Österreich sogar noch der Sieg in der Gruppe B3 drin. England benötigt rechnerisch noch einen Punkt, um sicher im Viertelfinale zu stehen.

Welche Stars stehen (nicht) im Fokus?

Einer ist nicht mehr dabei. Cristiano Ronaldo trat am vergangenen Donnerstag aus der Nationalmannschaft zurück, einen Tag später fehlte der Superstar im Aufgebot von Portugals Trainer Jorge Jesus. Eigentlich hatte Jesus den 41-Jährigen nominieren wollen, doch nach dem Eklat Ende September sah Ronaldo die Zeit für den Abschied gekommen. Damals war der Stürmer im Streit mit Jesus vorzeitig aus dem Trainingslager des Nationalteams abgereist.

Dafür hätte Granit Xhaka dabei sein sollen. Der Mittelfeldspieler war ebenso wie Breel Embolo wegen gefälschten Corona-Impfzertifikate in den vergangenen Länderspielen der Schweiz nicht berücksichtigt worden. Nun sollte das Duo zurückkehren, doch Kapitän Xhaka verletzte sich. Immerhin Embolo ist fit.

In England ist die Aufmerksamkeit beim Thema Bellingham dafür geteilt. Die Brüder Jude und Jobe sind erstmals gemeinsam für die Three Lions nominiert.