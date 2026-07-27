„Legenden verlassen den Platz“ und „Wir werden Euch vermissen“ – so stand es am Freitagabend auf zwei Plakaten geschrieben, die auf dem Sportplatz in Schweina aus gutem Grund angebracht waren: Für das Abschiedsspiel von David Arnold und Volker Harnack vor dem sich alle Beteiligten zu einem Erinnerungsfoto aufstellten. „Einige Akteure haben sich teils Jahre nicht mehr gesehen, zumindest lange nicht mehr miteinander Fußball gespielt. So mutete es beinahe wie ein Klassentreffen an, als Spieler wie Steffen Kolk, Ali Rahmoune oder Alexander Scheel ankamen und über gute alte Schweinaer Zeiten sinnierten“, schreiben die Schweinaer Veranstalter in den sozialen Medien. „Dass alle Eingeladenen hochklassig Fußball spielten oder wie Patrick Schellenberg, Kilian Pfaff und Florian Meinhardt nach wie vor tun, merkte man dann dem Spielniveau an.“ Es habe sich vor deutlich mehr als 100 Zuschauern eine unterhaltsame Partie über 2 x 25 Minuten entwickelt, in der Team Volker, gecoacht vom früheren Schweinaer Trainer Olaf Gabriel, die reifere Spielanlage zeigte. Team Dave habe zielstrebiger Richtung Tor agiert. Beim 6:6 trugen sich auch Volker Harnack (2) und David Arnold in die Torschützenliste ein. Für Team Dave trafen außerdem Martin Franke (2), Ali Rahmoune (2) und Stefan Fischer. Für Team Volker waren neben Harnack noch Eduard Schmidt, Patrick Schellenberg (2) und Alexander Scheel erfolgreich.