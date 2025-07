Fußball 3. Liga: Knallerstart für Ost-Clubs

Ost-Duell am ersten Spieltag

Erzgebirge Aue und Hansa Rostock starten am ersten August-Wochenende mit einem Ost-Duell in Sachsen gegeneinander in die neue Spielzeit. Das geht aus dem vom DFB veröffentlichten Spielplan hervor. Die genauen Ansetzungen sollen in der kommenden Woche folgen.