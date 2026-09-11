Smit sorgt für den ersten Saisonsieg

Vor 17.710 Zuschauern am Böllenfalltor setzten die "Lilien" ihre Gäste von Beginn an unter hohen Druck. Nach einem Fehlpass der Bielefelder bekam Noah Weißhaupt den Ball vor den Fuß und konnte ihn unbedrängt in die Mitte spielen, wo Lee nur noch einschieben musste.