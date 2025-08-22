Auch Offensivspieler Julian Justvan verteidigte den Trainer. "Es liegt an uns Spielern", sagte er. "Wir kriegen einen Matchplan. Und wenn wir den nicht umsetzen, dann kann der Trainer auch nichts dafür." So empfand es auch der als Kapitän aufgelaufene Abwehrchef Fabio Gruber: "Wir haben den Plan in der ersten Halbzeit null umgesetzt, sind null in die eigentlich besprochenen Abläufe gekommen. Wir haben es einfach nicht geschafft, unser Spiel aufzuziehen."