Münster (dpa/lby) - Am Ende waren die Fußballer vom 1. FC Nürnberg dem Ausgleich sogar noch ganz nahe. Doch weil er nicht mehr fallen wollte, verlor der Fußball-Zweitligist auch sein viertes Pflichtspiel der Saison. Im Kellerduell bei Preußen Münster unterlagen die Franken nach verschlafener erster Halbzeit trotz stark verbesserter zweiter Hälfte mit 1:2 (0:2). Nach der vorangegangenen Pokal-Blamage beim bayrischen Viertligisten FV Illertissen gerät Club-Trainer Miroslav Klose mit der dritten Liga-Niederlage weiter unter Druck.