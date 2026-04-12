 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. 1860 München und Regensburg mit Unentschieden in 3. Liga

Fußball 1860 München und Regensburg mit Unentschieden in 3. Liga

1860 München kommt auch daheim gegen Regensburg nicht über ein Remis hinaus. Die «Löwen» warten nun schon länger auf einen Sieg in Liga drei.

Fußball: 1860 München und Regensburg mit Unentschieden in 3. Liga
1
1860-Trainer Markus Kauczinski. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat seine Sieglos-Serie in der 3. Liga auch im Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg nicht beenden können. Die "Löwen" kamen gegen die Oberpfälzer nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus und konnten damit seit mehr als einem Monat nicht mehr gewinnen. In der Tabelle rutschten die Sechziger auf den achten Platz; zum Relegationsrang fehlen neun Zähler. Der Jahn rangiert fünf Spieltage vor Saisonende auf Rang zwölf mit komfortablem Vorsprung von 14 Punkten auf die Abstiegszone.

Nach der Werbung weiterlesen

1860-Stürmer Sigurd Haugen brachte die Gastgeber im Grünwalder Stadion in Führung (28. Minute). Kurz vor der Pause drehten die Regensburger durch die Treffer von Leo Mätzler (42.) und Philipp Müller (45.+1) das Match. Den Ausgleich besorgte erneut Haugen (81.). Zuvor war "Löwen"-Profi Thore Jacobsen per Foulelfmeter an Torwart Felix Gebhardt gescheitert (55.).

"Wir haben ein gutes Gesicht gezeigt", sagte 1860-Trainer Markus Kauczinski danach bei MagentaSport.