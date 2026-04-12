Fußball: 1860 München und Regensburg mit Unentschieden in 3. Liga

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat seine Sieglos-Serie in der 3. Liga auch im Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg nicht beenden können. Die "Löwen" kamen gegen die Oberpfälzer nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus und konnten damit seit mehr als einem Monat nicht mehr gewinnen. In der Tabelle rutschten die Sechziger auf den achten Platz; zum Relegationsrang fehlen neun Zähler. Der Jahn rangiert fünf Spieltage vor Saisonende auf Rang zwölf mit komfortablem Vorsprung von 14 Punkten auf die Abstiegszone.