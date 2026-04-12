München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat seine Sieglos-Serie in der 3. Liga auch im Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg nicht beenden können. Die "Löwen" kamen gegen die Oberpfälzer nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus und konnten damit seit mehr als einem Monat nicht mehr gewinnen. In der Tabelle rutschten die Sechziger auf den achten Platz; zum Relegationsrang fehlen neun Zähler. Der Jahn rangiert fünf Spieltage vor Saisonende auf Rang zwölf mit komfortablem Vorsprung von 14 Punkten auf die Abstiegszone.
Fußball 1860 München und Regensburg mit Unentschieden in 3. Liga
dpa 12.04.2026 - 21:42 Uhr