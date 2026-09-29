Leipzig - Unerwarteter Geldregen für Fußball-Bundesligist RB Leipzig: Vom europäischen Verband UEFA erhalten die Sachsen 353.000 Euro. Damit würdigt der Verband die Abstellung von 16 Spielern zu Einsätzen ihrer Nationalmannschaften während der Nations-League-Spielzeit 2024/25, wie die UEFA bekannt gab. Insgesamt schüttete der Verband 31,5 Millionen Euro an 611 Clubs aus, darunter auch mehrere Amateurvereine.
Fußball 16 Nationalspieler: RB Leipzig erhält von UEFA viel Geld
dpa 29.09.2026 - 13:31 Uhr