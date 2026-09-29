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Fußball 16 Nationalspieler: RB Leipzig erhält von UEFA viel Geld

Der europäische Verband schüttet Geld für die Vereine aus, die Spieler für die Nations League 2024/2025 freigestellt haben. Die Sachsen haben die meisten Auswahl-Kicker.

Fußball: 16 Nationalspieler: RB Leipzig erhält von UEFA viel Geld
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David Raum (M) war einer von 16 RB-Spielern, die in der Nations League 2024/25 für Auswahleinsätze freigestellt worden. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Leipzig - Unerwarteter Geldregen für Fußball-Bundesligist RB Leipzig: Vom europäischen Verband UEFA erhalten die Sachsen 353.000 Euro. Damit würdigt der Verband die Abstellung von 16 Spielern zu Einsätzen ihrer Nationalmannschaften während der Nations-League-Spielzeit 2024/25, wie die UEFA bekannt gab. Insgesamt schüttete der Verband 31,5 Millionen Euro an 611 Clubs aus, darunter auch mehrere Amateurvereine.

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RB erhielt von dieser Summe, die auf der Basis pro Spieler und pro Spiel 3.845 Euro vorsieht, das meiste Geld aller Vereine in Europa. Die UEFA honoriert mit diesem Vereinsförderprogramm die Rolle aller Clubs bei der Entwicklung von Spielern und deren Freistellung für Auswahlteams. "Wenn der Fußball floriert, profitieren alle davon", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.