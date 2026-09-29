RB erhielt von dieser Summe, die auf der Basis pro Spieler und pro Spiel 3.845 Euro vorsieht, das meiste Geld aller Vereine in Europa. Die UEFA honoriert mit diesem Vereinsförderprogramm die Rolle aller Clubs bei der Entwicklung von Spielern und deren Freistellung für Auswahlteams. "Wenn der Fußball floriert, profitieren alle davon", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.