Bielsa vermisste in der ersten Hälfte fast alles

"Heute hätten wir gewinnen müssen, wir haben es nicht gemacht", sagte Bielsa, der vor allem mit dem Auftritt in den ersten 45 Minuten unzufrieden war: "In der ersten Halbzeit hat die Mannschaft nicht mit Tempo gespielt, keine Fehler provoziert, keine Tiefe gehabt." Aus der mangelhaften Chancenauswertung in der zweiten Hälfte wollte der Argentinier seiner Mannschaft aber keinen großen Vorwurf machen. "Das ist Teil des Spiel", sagte der 70-Jährige.