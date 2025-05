Marko Schmalz kann nicht exakt sagen, wie viele Bälle er an diesem letzten Kreisklasse-Spieltag abgewehrt hat. So viele waren es. „Ich denk mal, 20, 30 Stück werd’ ich schon gehalten haben heute. War gut!“, sagt der Tormann von Breitungens zweiter Mannschaft, der letzte Gegner des 1. Suhler SV II in dieser Spielzeit. Für die Werrataler ist die Partie im Auestadion ein Kräftemessen ohne große Bedeutung, für Suhl das dramatische Finale um den Staffelthron, der zum Aufstieg in die Kreisliga berechtigt.