Fußball: 1. Suhler SV: „Meine Aufgabe fängt jetzt erst an“

Ibrahim El Hajj, Suhl: „Ich bin sehr glücklich, dass ich ein Teil dieser Mannschaft sein kann. Der Abstieg in der letzten Saison hat mich emotional sehr getroffen. Ich wollte einfach hierbleiben, aufbauen und zeigen, dass wir wieder in die Landesklasse gehören. Jetzt bin ich wirklich sehr stolz. Und meine Aufgabe fängt jetzt erst an. Kreisoberliga war eine Aufbau-, eine Zwischenphase. Mit Zico haben wir jetzt bessere Chancen. Die A-Junioren haben auch bewiesen, dass sie mitspielen können und sie sind auch eine Verstärkung für unsere Mannschaft. Aber natürlich werden wir uns jetzt weiter verstärken. Ich will eine gute Vorbereitung machen. Und nach der Vorbereitung kann man dann wirklich sagen, wo das Mannschaftsziel ist. Wir werden beweisen, dass wir dort auch hingehören und dort besser spielen. Dazu vielleicht noch eine Nachricht an die Stadt: Wir haben wirklich sehr viel Potenzial. Aber auf diesem Platz können wir unsere Qualität nicht beweisen. Dieser Platz ist einer der schlechtesten Plätze, auf denen ich je gespielt habe. In der Landesklasse muss eine Lösung gefunden werden, ansonsten können wir nichts tun.“